Песков заявил, что Путин в курсе использования ИИ при подготовке прямой линии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в курсе, что искусственный интеллект (ИИ) используется для сбора и обработки вопросов, направленных россиянами к прямой линии с президентом РФ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это его (Путина. – Прим. ред.) мероприятие. Как может быть без этого (без того, что он в курсе про использование ИИ для сбора обращений россиян. – Прим. ред.)", – добавил пресс-секретарь российского лидера.

В середине сентября этого года Путин поручил правительству России и своей администрации подготовиться к новой прямой линии. Тогда президент призывал сделать так, чтобы работа с обращениями россиян была максимально разбюрократизирована.

Прямая линия Путина должна состояться в декабре. Мероприятие будет объединено с большой пресс-конференцией.

В настоящее время ведется подготовка к прямой линии. Представитель Кремля назвал этот процесс сложным. Для сбора всех вопросов Кремль задействует технологии ИИ. Это позволит оперативно довести "весь срез общественного мира" до президента.

