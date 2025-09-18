Песков заявил, что дата послания Путина пока не определена

Фото: kremlin.ru

Дата оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию пока не определена. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Как только это произойдет, мы вас проинформируем. Экспертные наброски делаются, но предметная работа начинается после того, как становится известна окончательная дата оглашения", – пояснил он.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что в Кремле уже начали подготовку к ежегодной прямой линии с президентом. По словам Пескова, в этом году она будет традиционно совмещена с большой ежегодной пресс-конференцией.

Ранее Путин поручил правительству и своей администрации подготовиться к прямой линии. Он уточнил, что работа с обращениями граждан должна быть максимально разбюрократизирована.

Прямая линия помогает выявлять наиболее острые проблемы граждан и реагировать на них, подчеркнул президент.

Позже Песков уточнил, что прямую линию планируют провести в декабре. Однако точную дату он не назвал.