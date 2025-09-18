Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

18 сентября, 09:00

Политика

Прямая линия Владимира Путина запланирована на декабрь

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Прямая линия Владимира Путина планируется на декабрь, заявил журналисту Александру Юнашеву официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

(прямая линия. – Прим. ред.) будет объединена с большой пресс-конференцией", – добавил он, однако точную дату не назвал.

Накануне президент поручил правительству и своей администрации подготовиться к прямой линии. Он уточнил, что работа с обращениями граждан должна быть максимально разбюрократизирована.

Проект реализуется не первый год, однако не теряет своей актуальности и важности. Прямая линия помогает выявлять наиболее острые проблемы граждан и реагировать на них, пояснил Путин.

Прямая линия Владимира Путина пройдет в декабре

