Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:20

Происшествия

Суд арестовал замгубернатора Запорожской области Зинченко

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Суд в Москве арестовал замгубернатора Запорожской области Александра Зинченко, его обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Зинченко задержали 19 декабря, затем ему предъявили обвинение по уголовной статье о крупном мошенничестве и арестовали. Чиновника заключили под стражу до 17 февраля 2026 года. По данной статье ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Сам Зинченко и его адвокат просили суд назначить ему домашний арест, запрет определенных действий или залог. Защита уверяла, что обвиняемый не намерен скрываться от расследования или препятствовать ему. Кроме того, у него на иждивении имеются несовершеннолетние дети.

В свою очередь, следствие указало, что Зинченко, занимая высокопоставленную должность, может использовать имеющиеся у него связи и личные знакомства, чтобы препятствовать расследованию. Кроме того, замгубернатора может угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства.

Ранее гособвинение потребовало, чтобы Московский гарнизонный военный суд заочно арестовал и объявил в розыск отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Еще один инцидент произошел в Мордовии, где силовики задержали четверых человек, незаконно обналичивших 5 миллиардов рублей. Было установлено, что группа молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет образовала сообщество для незаконного оборота средств платежей.

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика