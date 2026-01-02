Суд арестовал замгубернатора Запорожской области Зинченко

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Суд в Москве арестовал замгубернатора Запорожской области Александра Зинченко, его обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Зинченко задержали 19 декабря, затем ему предъявили обвинение по уголовной статье о крупном мошенничестве и арестовали. Чиновника заключили под стражу до 17 февраля 2026 года. По данной статье ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Сам Зинченко и его адвокат просили суд назначить ему домашний арест, запрет определенных действий или залог. Защита уверяла, что обвиняемый не намерен скрываться от расследования или препятствовать ему. Кроме того, у него на иждивении имеются несовершеннолетние дети.

В свою очередь, следствие указало, что Зинченко, занимая высокопоставленную должность, может использовать имеющиеся у него связи и личные знакомства, чтобы препятствовать расследованию. Кроме того, замгубернатора может угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства.

Ранее гособвинение потребовало, чтобы Московский гарнизонный военный суд заочно арестовал и объявил в розыск отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Еще один инцидент произошел в Мордовии, где силовики задержали четверых человек, незаконно обналичивших 5 миллиардов рублей. Было установлено, что группа молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет образовала сообщество для незаконного оборота средств платежей.