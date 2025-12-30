Суд вынес приговор по делу о хищении 500 млн руб в Минобороны

Фото: depositphotos/belchonock

Осуждены фигуранты дела о хищении бюджетных средств при выполнении оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год госзаказчик подписал контракт с ООО ИФК "РНГС Капитал", ООО "Сибай" и другими компаниями на выполнение услуг и поставки товаров на сумму 1,3 миллиарда рублей. Проконтролировать выполнение договоров должны были должностные лица коммерческих организаций.

В результате руководитель ООО ИФК "РНГС Капитал" Дмитрий Левченко, гендиректор ООО "Сибай" Андрей Грунин и представители иных компаний, предоставив ложные данные о стоимости работ по контрактам, похитили более 500 миллионов рублей. По этой причине Минобороны России был причинен ущерб в особо крупном размере.

В связи с этим следствием приняты меры по возмещению ведомству более 470 миллионов рублей. Суд признал Левченко и Грунина виновными в мошенничестве в особо крупном размере, назначив первому 8 лет колонии общего режима, а второму – 5 лет колонии. Помимо этого, каждому выписан штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее гендиректор "Центра строительных материалов и технологий (ЦСМиТ) "Инфосмит" Константин Дмитриев был арестован по делу о хищении 30 миллионов рублей у ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере".

Предварительно установлено, что с 1 января 2023-го по 6 декабря 2024 года Дмитриев, действуя по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, заключил от имени общества с указанным фондом договор о получении денег в форме гранта в размере 30 миллионов рублей.

Затем он с соучастниками использовал служебное положение и создал фиктивные документы, в которых указал ложную информацию об исполнений условий договора гранта. Эти документы они предоставили в фонд, похитив выделенные ЦСМиТ "Инфосмит" средства.

