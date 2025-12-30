Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 18:51

Происшествия

Суд вынес приговор по делу о хищении 500 млн руб в Минобороны

Фото: depositphotos/belchonock

Осуждены фигуранты дела о хищении бюджетных средств при выполнении оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год госзаказчик подписал контракт с ООО ИФК "РНГС Капитал", ООО "Сибай" и другими компаниями на выполнение услуг и поставки товаров на сумму 1,3 миллиарда рублей. Проконтролировать выполнение договоров должны были должностные лица коммерческих организаций.

В результате руководитель ООО ИФК "РНГС Капитал" Дмитрий Левченко, гендиректор ООО "Сибай" Андрей Грунин и представители иных компаний, предоставив ложные данные о стоимости работ по контрактам, похитили более 500 миллионов рублей. По этой причине Минобороны России был причинен ущерб в особо крупном размере.

В связи с этим следствием приняты меры по возмещению ведомству более 470 миллионов рублей. Суд признал Левченко и Грунина виновными в мошенничестве в особо крупном размере, назначив первому 8 лет колонии общего режима, а второму – 5 лет колонии. Помимо этого, каждому выписан штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее гендиректор "Центра строительных материалов и технологий (ЦСМиТ) "Инфосмит" Константин Дмитриев был арестован по делу о хищении 30 миллионов рублей у ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере".

Предварительно установлено, что с 1 января 2023-го по 6 декабря 2024 года Дмитриев, действуя по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, заключил от имени общества с указанным фондом договор о получении денег в форме гранта в размере 30 миллионов рублей.

Затем он с соучастниками использовал служебное положение и создал фиктивные документы, в которых указал ложную информацию об исполнений условий договора гранта. Эти документы они предоставили в фонд, похитив выделенные ЦСМиТ "Инфосмит" средства.

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика