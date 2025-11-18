Экс-замглавы Санкт-Петербурга Лавленцева обвинили в хищении денег при строительстве М-12

Фото: ТАСС/Роман Пименов

Экс-заместителю губернатора Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву предъявлены обвинения в хищении части средств, выделенных из бюджета на строительство трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань (трасса "Восток"). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, 22 сентября 2020 года был подписан договор на проектирование трассы М-12 между госкомпанией "Российские автомобильные дороги" и АО "Стройтрансгаз". Подрядчик обязался разработать проектно-сметную документацию для новой магистрали. Стоимость контракта составила 53,1 миллиарда рублей, однако часть этих денег была украдена, а общий ущерб достиг 2,5 миллиарда рублей. Известно, что Лавленцев руководил "Стройтрансгазом" с 2020-го.

Из материалов следует, что экс-замгубернатора обвиняется в особо крупной растрате и злоупотреблении полномочиями. Вместе с ним по делу проходят бывший заместитель гендиректора "Стройтрансгаза" Игорь Шипицын, директор "Горки инжиниринг" Сергей Проворов и экс-глава "Горкапстроя" Денис Тарасов.

По версии следствия, после ухода с поста замглавы Петербурга по вопросам ЖКХ Лавленцев организовал группу для хищения средств "Стройтрансгаза" через подконтрольные ему структуры. С 2017-го по 2019 год на счета, связанные с ним, по фиктивным договорам займа было переведено более 2,5 миллиарда рублей. Эти деньги были выделены на строительство трассы М-12.

Само уголовное дело было заведено после обращения в правоохранительные органы Дмитрия Лебедева, который занял пост главы "Стройтрансгаза" после ухода Лавленцева. В настоящее время бывшие чиновники, в том числе Шипицын, свою вину не признают. Однако Проворов и Тарасов сознались в содеянном и написали явку с повинной.

Среди потерпевших значатся "Горкапстрой", "Стройтрансгаз" и НПП "Строительство", которые подали иск к обвиняемым на сумму 3 миллиарда рублей.

Лавленцев также проходил еще по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере и растраты средств. В связи с этим в ноябре 2024 года Мещанский суд Москвы назначил ему 13 лет колонии.

В соответствии с заключением экс-замгубернатора также обязали выплатить штраф в размере 132,9 миллиона рублей. Помимо этого, суд взыскал с него 2,685 миллиарда рублей в пользу бизнесмена Геннадия Тимченко из-за ущерба, который был причинен ему Лавленцевым по делу о растрате.

