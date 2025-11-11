Экс-замглавы администрации подмосковного Клина обвинен во взяточничестве

Фото: depositphotos/spaxiax

Бывшему замглавы администрации городского округа Клин, директору коммерческой фирмы и двум посредникам предъявлено обвинение в получении взятки, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Московской области.

По данным следствия, обвиняемый получил через посредников взятку в 200 тысяч рублей от директора организации, с которой был заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги. Сумма передавалась для беспрепятственного подписания актов о приемке выполненных работ и других сопутствующих документов.

Кроме того, экс-чиновник проверяется на причастность к мошенническому хищению средств в сумме более 3 миллионов 800 тысяч рублей при реализации муниципального контракта.

Следователи завели уголовное дело. Также были проведены 9 обысков и допрошены 15 свидетелей, в том числе лица, изобличившие преступную деятельность чиновника.

Ранее суд в Дагестане вынес приговор бывшему депутату районного собрания Кизилюртовского района, который был признан виновным в хищении более 5 миллионов рублей. Деньги злоумышленник обналичил и присвоил себе. За это он получил 3 года лишения свободы условно. Также ему было предписано выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.