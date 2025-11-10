Суд изъял более 800 млн рублей у экс-зампреда правительства Ивановской области

Фото: vk.com/ivanovo.courts

Ленинский районный суд Иванова изъял свыше 800 миллионов рублей у бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина и связанных с ним лиц, сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что суд признал эти средства полученными незаконным путем и удовлетворил иск прокуратуры. Деньги будут направлены в доход государства.

Ранее в отношении руководства правительства Ивановской области было возбуждено уголовное дело. Двух заместителей председателя правительства, Ирину Эрмиш и Зобнина, подозревают в превышении должностных полномочий.

Также в деле фигурирует некий владелец коммерческой фирмы. Он подозревается в пособничестве высокопоставленным чиновникам областного правительства.