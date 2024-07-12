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12 июля, 12:00

Общество

Уголовное дело возбуждено против руководства правительства Ивановской области

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Уголовное дело возбудили в отношении руководства правительства Ивановской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Их подозревают в превышении должностных полномочий. Октябрьский суд Иванова уже рассматривает ходатайства об аресте двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина.

Фигурантом дела также стал некий собственник коммерческой фирмы, которого следователи подозревают в пособничестве высокопоставленным сотрудникам правительства области.

Ранее был задержан брат главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова Магомед-Башир. Он стал фигурантом уголовного дела о хищении денег в региональном ПФР. Подозреваемый занимал руководящую должность в региональном управлении "Почты России".

В свою очередь, глава республики отметил, что эта ситуация расстраивает его как брата, однако "закон для всех одинаков".

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