Уголовное дело возбуждено против руководства правительства Ивановской области

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Уголовное дело возбудили в отношении руководства правительства Ивановской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Их подозревают в превышении должностных полномочий. Октябрьский суд Иванова уже рассматривает ходатайства об аресте двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина.

Фигурантом дела также стал некий собственник коммерческой фирмы, которого следователи подозревают в пособничестве высокопоставленным сотрудникам правительства области.

Ранее был задержан брат главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова Магомед-Башир. Он стал фигурантом уголовного дела о хищении денег в региональном ПФР. Подозреваемый занимал руководящую должность в региональном управлении "Почты России".

В свою очередь, глава республики отметил, что эта ситуация расстраивает его как брата, однако "закон для всех одинаков".

