Глава Ингушетии подтвердил задержание брата по уголовному делу

Фото: ТАСС/Татьяна Барыбина

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил в своем телеграм-канале информацию о том, что его брат Магомед-Башир Калиматов стал фигурантом уголовного дела и был задержан.

По словам Калиматова, сейчас следователи проводят проверку, по итогам которой суд вынесет решение.

"Как брата меня это событие сильно огорчает, но закон есть закон. Хотел бы, чтобы все это понимали – в своей работе и жизни придерживаюсь этого принципа. То есть должно быть четкое понимание – закон для всех одинаков", – написал глава Ингушетии.

Вместе с этим Калиматов выразил надежду на поддержку народа на предстоящих выборах осенью. Он напомнил о встрече с Владимиром Путиным, на которой президент оценил динамику развития Ингушетии и рекомендовал работать дальше, не сбавляя темпов.

Ранее в СМИ сообщалось, что брата главы Ингушетии задержали по делу о хищении денег в региональном ПФР. Он занимал руководящую должность в региональном управлении "Почты России". 24 мая его заключили под стражу.

