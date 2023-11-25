Тверской суд арестовал замглавы Ленинского района Подмосковья по делу о коррупции

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Тверской суд Москвы арестовал замглавы Ленинского горокруга Подмосковья Альберта Гравина по делу о коррупции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Там отметили, что Гравин обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Он пробудет под стражей до 22 января следующего года, добавили в суде.

Ранее с главой муниципалитета Алексеем Спасским проводились следственные мероприятия. На его рабочем месте и в здании администрации прошли обыски.

До этого Октябрьский районный суд Самары отправил под стражу до 12 января 2024 года включительно экс-главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий.

Также суд арестовал врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 6 суток.

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