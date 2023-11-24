С главой Ленинского городского округа Подмосковья проводятся следственные действия

Фото: Следственный комитет РФ

Следственные мероприятия проводятся с главой Ленинского городского округа Подмосковья Алексеем Спасским. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

"На его рабочем месте в здании администрации прошли обыски", – отметил собеседник агентства, не сообщив, с чем связаны следственные действия.

Ранее Октябрьский районный суд Самары арестовал до 12 января 2024 года включительно бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий.

До этого суд арестовал врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 6 суток.

Экс-главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства Михаила Асеева задержали после обысков. По версии следствия, Кудряшов, зная о нехватке средств в бюджете Самары и об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро "Театральная", в 2022–2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства до 18,4 миллиарда рублей.

Из-за этого региональному бюджету был причинен ущерб на сумму в 3,5 миллиарда рублей, которые были направлены компании "Волгатрансстрой", выигравшей фиктивный тендер на строительство станции метро, заявили в МВД Самары.

