Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 15:59

Происшествия

Врио министра строительства Самарской области Асеева арестовали на месяц

Фото: телеграм-канал "63.RU | НОВОСТИ САМАРЫ"

Октябрьский районный суд Самары арестовал врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева, сообщает ТАСС.

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 6 суток.

Ранее сообщалось, что экс-главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства Михаила Асеева задержали после обысков.

По данным источника, в региональном кабмине прошли оперативные мероприятия. В правоохранительных органах информацию об обысках, которые, по информации некоторых СМИ, прошли по делу о превышении должностных полномочий, не комментировали.

"Московский патруль": в Москве полиция задержала подозреваемых в коммерческом подкупе

Читайте также

судыпроисшествия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика