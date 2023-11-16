Врио министра строительства Самарской области Асеева арестовали на месяц

Фото: телеграм-канал "63.RU | НОВОСТИ САМАРЫ"

Октябрьский районный суд Самары арестовал врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева, сообщает ТАСС.

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 6 суток.

Ранее сообщалось, что экс-главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства Михаила Асеева задержали после обысков.

По данным источника, в региональном кабмине прошли оперативные мероприятия. В правоохранительных органах информацию об обысках, которые, по информации некоторых СМИ, прошли по делу о превышении должностных полномочий, не комментировали.

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