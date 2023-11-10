Суд Москвы арестовал экс-главу Хорошевского отдела СК Юсупова

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Басманный суд Москвы арестовал бывшего руководителя Хорошевского отдела СК Рустама Юсупова по делу о крупной взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Уточняется, что мера пресечения также избрана его экс-заместителю Сергею Ромодановскому и бывшему следователю Андрею Жирютину. Их заключили под стражу до 10 января следующего года.

В суде добавили, что, в зависимости от роли, они обвиняются в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключении под стражу, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела.

Ранее сообщалось, что московский суд отправил под стражу женщину, которая обвиняется в продаже своего новорожденного ребенка. Ее соучастницу отравили под домашний арест.

По версии следствия, 31-летняя женщина искала биологических родителей, чтобы стать суррогатной матерью. В Сети она познакомилась с другой женщиной, которая была готова воспользоваться ее услугами по вынашиванию ребенка. За это она получила около одного миллиона рублей, считают следователи.

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