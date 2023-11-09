Суд в Москве арестовал обвиняемую в продаже новорожденного ребенка

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в продаже своего новорожденного ребенка. Ее соучастнице избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Ведомство контролирует расследование уголовного дела.

9 ноября в Москве возбудили уголовное дело по факту продажи младенца. Правоохранители задержали двух женщин 1987 и 1992 годов рождения.

По версии следствия, 31-летняя женщина искала биологических родителей, чтобы стать суррогатной матерью. В интернете она познакомилась с другой женщиной, выразившей готовность воспользоваться ее услугами по вынашиванию ребенка. За это она получила около 1 миллиона рублей, считает следствие.

Какие-либо документы не оформлялись, все договоренности имели устный характер.

Ранее СК возбудил уголовное дело о торговле детьми после обнаружения у москвички 15 несовершеннолетних на иждивении. В прокуратуре заявили, что поводом для проверки женщины стали поступившие из медучреждения документы.

"Московский патруль": столичный суд арестовал обвиняемую по делу о торговле людьми