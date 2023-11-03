Суд в Москве назначил главе медцентра 19,5 года колонии по делу о торговле детьми

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Басманного суда

Никулинский суд Москвы назначил 19,5 года колонии строгого режима директору Европейского центра суррогатного материнства Владиславу Мельникову по делу о торговле детьми суррогатных матерей. Об этом сообщил ТАСС из зала суда.

По информации источника, мужчину признали виновным в 17 преступлениях по части 3 статьи 127.1 УК РФ ("Торговля людьми группой лиц по предварительному сговору").

Ранее суд арестовал трех фигуранток уголовного дела о торговле людьми. Трех женщин обвинили по пунктам "а", "б" и "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ ("Торговля людьми, а именно сделки, совершенные в отношении двух несовершеннолетних, находящихся в заведомо беспомощном положении"). Свою вину все фигурантки дела признали.

В числе обвиняемых, кроме многодетной матери Юлии Логиновой и директора приюта для женщин Натальи Патоки, числится также 30-летняя соучастница Фируза Усканова. По версии следствия, она родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года – мальчика, которых Логинова по фиктивным документам зарегистрировала в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью. Усканова отдала своих детей многодетной матери, с которой малыши и стали жить.

До этого СК возбудил уголовное дело о торговле детьми после обнаружения у москвички 15 несовершеннолетних на иждивении. В прокуратуре заявили, что поводом для проверки женщины стали поступившие из медучреждения документы. Врачи нашли в крови мальчика 2015 года рождения препарат, запрещенный к применению при его заболевании. Из-за этого инцидента в отношении москвички возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

Также столичная прокуратура выяснила, что в 2010 году женщине была сделана операция, после которой она не могла рожать детей. Позже генетическая экспертиза подтвердила факт отсутствия родства между женщиной и ее пятью детьми.

"Московский патруль": столичный суд арестовал обвиняемую по делу о торговле людьми