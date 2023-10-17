Фото: телеграм-канал "112"

Уголовное дело о торговле детьми возбудили после обнаружения у москвички 15 несовершеннолетних на иждивении, сообщает пресс-служба столичного следственного управления Следственного комитета.

По данным следствия, в период 2018–2019 годов женщина 1975 года рождения дважды обратилась в специализированные органы, предоставив медицинские свидетельства о рождении детей. Указанные документы содержали ложные сведения, поскольку в действительности по медпоказаниям, подтвержденным изъятой документацией, рождение женщиной детей в этот период было физиологически невозможно.

В столичной прокуратуре уточнили, что основанием для проверки послужили поступившие из медучреждения документы. Медики обнаружили в крови мальчика 2015 года рождения препарат, который запрещен к применению при его заболевании. После этого в отношении женщины возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

"В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей – 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения. Согласно документам, представленным женщиной, и ее показаниям – двое детей 2015 года рождения, а также дети 2016, 2018, 2019 годов рождения приходятся женщине родными. С ее слов, трое детей рождены с помощью суррогатной матери, а мальчика 2018 и девочку 2019 годов рождения она родила самостоятельно за пределами Москвы", – говорится в сообщении.

Вместе с тем прокуратура выяснила, что еще в 2010 году подозреваемой провели операцию, после которой она не могла рожать детей. Позже генетическая экспертиза подтвердила факт отсутствия родства между женщиной и ее пятью детьми.

"Имеются основания полагать, что в отношении малолетних мальчика 2018 и девочки 2019 годов рождения были совершены противоправные действия", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии". Следователи вместе с оперативными сотрудниками провели 14 обысков по местам жительства, истребовали документы, приняли меры по обеспечению прав детей.

Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Подозреваемую доставили в следственное управление для проведения с нею следственных действий. По полученным данным, женщина действовала с соучастницей.

В настоящее время 47-летняя женщина и ее 44-летняя соучастница задержаны. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Красноярске завершили расследование уголовных дел в отношении четырех женщин, обвиняемых в торговле детьми. По данным следствия, в период с 2019 по 2020 год россиянки договорились об услугах суррогатного материнства с одной из компаний, прибыли в Камбоджу, где прошли процедуру по переносу эмбриона.

После этого они вернулись в РФ, где родили мальчиков. Позже они получили свидетельства о рождении и выписались из роддомов, оставив детей в больнице. В заключение женщины передали документы директору компании, оформили нотариальные доверенности, позволяющие третьим лицам распоряжаться детьми. За это они получили по 850 тысяч рублей.