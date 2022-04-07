В Красноярске четырех женщин будут судить по обвинению в торговле детьми

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Красноярске завершено расследование уголовных дел в отношении четырех женщин, обвиняемых в торговле детьми. Об этом сообщает пресс-служба главка СК РФ по региону.

"Завершено расследование четырех уголовных дел в отношении четырех гражданок Российской Федерации. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б", "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ ("Купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в иной зависимости от виновного")", – говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 2019 по 2020 год россиянки договорились об услугах суррогатного материнства с компанией "Дидилия" и прибыли в Камбоджу, где прошли процедуру по переносу эмбриона. Забеременев, женщины вернулись в Россию и родили мальчиков в роддомах Красноярска.

После этого обвиняемые получили свидетельства о рождении и выписались из медучреждений, оставив детей в роддомах. Документы они передали директору "Дидилии" и оформили нотариальные доверенности, позволяющие третьим лицам распоряжаться детьми. За это женщины получили по 850 тысяч рублей. Младенцев же забрал директор "Дидилии", который за вознаграждение передал детей третьим лицам.

В Следственном комитете уточнили, что в настоящий момент уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.

В октябре 2021 года следователи в Красноярске завершили расследование уголовного дела о торговле детьми в отношении суррогатной матери, выделенное в отдельное производство. Всего же в уголовном деле девять фигурантов. Директор фирмы, а также двое его знакомых задержаны и заключены под стражу.

Установлено, что в 2020 году женщины родили в роддомах Красноярска 19 детей, которых в дальнейшем попытались продать иностранцам. Все установленные младенцы были помещены в дом малютки.