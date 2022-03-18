Подросток в Красноярском крае пыталась продать двухлетнюю племянницу

06:31
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Красноярском крае подросток разместила в Сети объявление о продаже своей двухлетней племянницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Уточняется, что в полицию поступил сигнал о размещении подобного объявления в одном из мессенджеров. В тексте были указаны имя и фамилия ребенка. Позже правоохранители выяснили, что двухлетняя девочка проживает в поселке Кочергино в Курагинском районе.
"Было установлено, что в квартире проживает мать с двумя дочерями 1998 и 2009 годов рождения. У старшей дочери имеются трое малолетних детей 2016, 2020 и 2021 годов рождения. <...> В ходе беседы выяснилось, что объявление о продаже ребенка разместила девочка 2009 года рождения, которой часто приходилось ухаживать за малолетней племянницей", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что визуальный осмотр квартиры показал, что дети проживают в неблагоприятных условиях. В настоящее время решается вопрос о работе с семьей всеми субъектами профилактики. Также известно, что семья не состояла на учете в ОВД.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали молодую мать, которая пыталась продать через соцсети своего новорожденного сына за 100 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.
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