Женщина, продававшая своих детей в сексуальное рабство, получила тюремный срок

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Суд в Красноярском крае приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима женщину, продававшую своих детей 64-летнему знакомому, который совершал в их отношении сексуальное насилие. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.

"Следствием и судом установлено, что в 2018 году жительница города Ужура за денежное вознаграждение в сумме одной тысячи рублей неоднократно передавала своих малолетних детей 3-х и 5-ти лет знакомому, который <...> совершал в отношении малолетних насильственные действия сексуального характера", – отметили в ведомстве.

Уточняется также, что мужчина привез одного из детей к своим приятелям 58 и 50 лет, которые также над ним надругались. 64-летнего подсудимого и его 58-летнего знакомого приговорили к 23 и 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно. 50-летний мужчина признан невменяемым, в отношении него будут приняты принудительные меры медицинского характера.

В конце 2020 года в Москве женщина пыталась продать малолетнюю дочь в сексуальное рабство. По версии следствия, в ноябре 2020 года, находясь в Тюмени, она разместила соответствующее объявление в интернете, установив стоимость в 1 миллион рублей.

Затем она с дочерью приехала в столицу для совершения сделки, которая проходила в одной из гостиниц в рамках оперативных мероприятий. После получения денег и передачи ребенка оперативникам женщина была задержана.

