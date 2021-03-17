СК начал проверку информации о нахождении в рабстве семьи из Ивановской области

16:33
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Ивановской области следователи начали проверку после публикации в интернете информации о том, что одна из семей держала в рабстве женщину и ее сына. Об этом говорится на сайте СУ СК РФ по региону.
В сообщении говорится, что 14 марта в аккаунте движения "Альтернатива" в социальной сети "ВКонтакте" появилась информация о том, что несколько лет назад женщину сбил автомобиль, после чего семья оказалась в сложном финансовом положении. Женщину и ее сына приютила другая семья, забрав у них документы и банковскую карту, на которую начислялась пенсия по инвалидности.
Женщине якобы внушили, что над ней оформлена опека, а ее сына использовали как бесплатного рабочего. Молодой человек, которого эта семья периодически избивала, рассказал обо всем своей знакомой из города Пучежа. Она организовала им побег и сняла для них жилье.
"Движение Альтернатива" утверждает, что участковый, которому пострадавшие отдали заявление по факту удержания, до приезда волонтеров ничего не предпринял.
В региональном управлении МВД сообщили, что 1 марта молодой человек написал заявление об избиении, передает РИА Новости. Участковый принял решение доставить пострадавшего в медучреждение для снятия побоев. По данному факту проводится административное расследование.
Кроме того, 14 марта в отдел МВД "Пучежский" обратилась сама пострадавшая. Женщина написала два заявления. Она потребовала привлечь к ответственности злоумышленников за кражу документов и за снятие денег с ее банковской карты.
Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что россиянину удалось сбежать с фермы в Польше после 20 лет рабства. Мужчина боялся кому-либо рассказать о своей судьбе, потому что в стране он находится нелегально.
Сам 59-летний пострадавший рассказал, что в Польшу он попал в 1989 году. Тогда он был гражданским работником в воинской части СССР под Болеславцем. Когда военных отвели в Россию, он остался в Польше. Он работал на ферме, но хозяин, испугавшись наказания за работника-нелегала, отвез его к некой семье.
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