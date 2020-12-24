Житель Санкт-Петербурга пытался продать девушку в сексуальное рабство

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 20-летнего мужчину по подозрению в том, что он хотел продать девушку в сексуальное рабство в Египет. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Подозреваемый познакомился в интернете с 19-летней местной жительницей… для использования ее в рабском труде и сексуальной эксплуатации на территории Республики Египет. Он задержан", – говорится в сообщении.

Как полагает следствие, в декабре подозреваемый в ходе личных встреч уговорил девушку уехать. Он предложил ей выехать с ним в Турцию под предлогом религиозного обучения и купил авиабилеты до Стамбула.

По имеющимся данным, подозреваемый укрывал девушку от ее родственников, отключал телефон, менял места жительства. Таким образом, родственники жертвы ничего не знали о месте ее нахождения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми".

В прошлом году в столице задержали уроженца Узбекистана при попытке продать 16-летнюю девушку в рабство. Злоумышленник для организации сделки выбрал один из столичных ресторанов. За продажу девушки он хотел получить 500 тысяч рублей.

