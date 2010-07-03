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11:08

Жириновский спасает женщин от сексуального рабства

туризм власть

11:08

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Фото: ТАСС/Ерешко Алексей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиянок избегать поездок в азиатские страны, где мужчин значительно больше женщин, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, отказаться от этих поездок нужно, чтобы не стать жертвой сексуального рабства. Депутат напомнил, что в сексуальное рабство в Индию и Бангладеш обманным путем загнали очень много девушек из России. Объяснил это Жириновский тем, что в этих странах рождение девочек не приветствуется.

"В Китае, в Индии рождение девочки – это горе в семье. Когда появилось УЗИ, когда стало можно определить пол ребенка, от девочек начали избавляться. В Китае в два раза больше мужчин, чем женщин. Они не могут жениться. Надо предупреждать русских женщин, что в азиатские страны, где перебор мужчин, ездить не надо", – сказал депутат.

По его мнению, безопаснее всего ездить в Европу. К примеру, в Финляндии на девушку никто не посмотрит, считает Жириовский, а в Индии в темном дворе "нападут, ограбят, все, что угодно сделают".

Ранее сообщалось, что в топ-3 популярных туристических направлений на территории РФ туроператоры включили курорты Краснодарского края, полуостров Крым и Казань. За рубежом лидером рынка остается Турция, следом за ней – Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд.

Цены на туры разнятся. Отдых в России дешевле. Отправиться на четыре дня в Сочи одному человеку обойдется минимум в 12 тысяч рублей. Пять ночей в Крыму – от 15 тысяч. Вояж в Турцию на четыре ночи – порядка 20 тысяч, в Грузию на пять ночей – не менее 22 тысяч рублей. Тем, кто пляжному отдыху предпочтет экскурсионные туры, придется заплатить больше. Рим, например, стоит от 30 тысяч за четыре ночи.

туризм власть

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