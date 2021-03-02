Задержаны подозреваемые, державшие в рабстве инвалидов в Подмосковье

18:59
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Подозреваемые, державшие в Подмосковье более двух с половиной лет в рабстве четырех инвалидов-попрошаек, задержаны. Об этом сообщила представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
"По информации следствия, в арендуемом доме в Подольске подозреваемые с августа 2018 по март 2021 года удерживали четверых мужчин с явными признаками инвалидности, которых избивали и заставляли попрошайничать", – сказала она.
Все собранные деньги мужчины отдавали подозреваемым. По данному факту возбуждено уголовное дело. Планируется предъявление обвинения и избрание меры пресечения задержанным. Подозреваемыми оказались местные жители в возрасте 39 и 42 лет.
Контроль за расследованием уголовного дела об использовании рабского труда установила прокуратура Московской области.
Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 20-летнего мужчину по подозрению в том, что он хотел продать девушку в сексуальное рабство в Египет.
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