Суд в Москве рассмотрит дело приезжей о продаже малолетней дочери в сексуальное рабство

19:52
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Уголовное дело в отношении женщины, которая обвиняется в продаже дочери в сексуальное рабство, рассмотрит столичный суд. Об этом заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.
"Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК Российской Федерации по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Татьяны Карпиковой", – приводит пресс-служба столичного главка СК слова Ивановой.
Она подчеркнула, что следствию удалось собрать достаточную доказательную базу для передачи дела в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, обвиняемая Карпикова в ноябре 2020 года, находясь в Тюмени, разместила в интернете информацию о продаже своей малолетней дочери в сексуальное рабство за 1 миллион рублей. В Москву женщина прибыла с ребенком для совершения сделки в гостинице на севере города.
"Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска МВД России сделка проходила в рамках оперативных мероприятий, после получения денежных средств, а также передачи ребенка покупателю женщина была задержана", – добавила Иванова.
Карпикова признала вину и раскаялась. По ее словам, на такие действия ее вынудило сложное материальное положение.
Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 20-летнего мужчину по подозрению в том, что он хотел продать девушку в сексуальное рабство в Египет.
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