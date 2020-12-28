Женщина пыталась продать дочь в сексуальное рабство за 1 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве задержали женщину 1983 года рождения по подозрению в попытке продать малолетнюю дочь в сексуальное рабство за миллион рублей.

Как говорится на сайте Следственного комитета (СК) по столице, жительница Тюмени из корыстных побуждений разместила соответствующую информацию в интернете.

Затем она совместно с дочерью прибыла в Москву для совершения сделки, которая проходила в одной из гостиниц в рамках оперативных мероприятий.

После получения денег и передачи ребенка оперативникам женщина была задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 20-летнего мужчину по подозрению в том, что он хотел продать девушку в сексуальное рабство в Египет.