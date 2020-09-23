Россиянина более 20 лет держали в рабстве на ферме в Польше

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Россиянин Николай Ерофеев сбежал с фермы в Польше после 20 лет рабства. Об этом сообщает телеканал Polstat.

"Последние 23 года [мужчина] был рабом на птицефабрике у семьи Щ. под Любином (на западе страны). Россиянин боялся кому-либо рассказать о своей судьбе, потому что в Польше он находится нелегально", – сообщили в СМИ.

Сам 59-летний мужчина рассказал, что в Польшу он попал в 1989 году. Тогда он был гражданским работником в воинской части СССР под Болеславцем.

Когда военных отвели в Россию, Ерофеев остался в Польше. Он работал на ферме, но хозяин, испугавшись наказания за работника-нелегала, отвез его к неназванной семье Щ.

По словам местной жительницы Иоланты Матейко, которая помогла Ерофееву сбежать, хозяин птицефабрики не кормил своего работника, а также обзывал его и бил.

После побега мужчину приютила супружеская пара Тышкевичей. Они не только предоставили ему жилье, но и нашли адвоката. Эва и Кшиштоф также взяли для него собаку из приюта.

Адвокат Доминик Гура, работающий с гражданином РФ, заявил, что будет бороться за возможность Николая Ерофеева остаться в Польше и работать легально. Сам мужчина уже подтвердил, что ему было бы проще не уезжать из страны, к которой он уже привык.

Ранее в Израиле раскрыли сеть по торговле женщинами из России и Украины. Главные подозреваемые – 41-летний мужчина и его супруга. Именно они, по версии правоохранителей, склоняли женщин к проституции. В числе арестованных также оказались агенты по недвижимости, обеспечивавшие сеть квартирами, где проходили встречи с клиентами. Пятерых задержанных обвинили в торговле наркотиками.

