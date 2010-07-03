В Израиле раскрыли сеть по торговле женщинами из России и Украины

11:06
Фото: depositphotos/dnaveh
В Израиле задержаны организаторы притонов для занятия проституцией. Члены преступной группировки перевозили женщин из России и Украины для работы в подпольных публичных домах в Тель-Авиве, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление полиции страны.
Главные подозреваемые – 41-летний мужчина и его супруга. Именно они, по версии правоохранителей, склоняли женщин к проституции. В числе арестованных также оказались агенты по недвижимости, обеспечивавшие сеть квартирами, где проходили встречи с клиентами. Пятеро задержанных обвиняются в торговле наркотиками.
Женщины, вовлеченные в качестве проституток, доставлены в безопасное место и сейчас находятся под защитой, резюмировали в полиции.
Ранее сообщалось, что около 30 миллионов человек в мире находятся в рабстве. Речь идет о кабальном труде, принудительной проституции, зависимости от кредиторов и даже принуждении к вступлению в брак. Работорговля во всех формах – это глобальный бизнес, который приносит его организаторам до 12 миллиардов долларов в год. Среди стран, куда чаще всего вывозят и продают женщин, фигурируют Кипр, Турция, Италия, ОАЭ, США, Франция, Греция, Голландия и Израиль.
В ноябре прошлого года в столице были задержаны владельцы сети интим-салонов. Сотрудники полиции и бойцы спецназа пришли к ним в загородный коттедж. Открыть дверь заставляли громким стуком и ослепляющим тактическим фонарем. По данным оперативников, злоумышленники искали в интернете девушек, заманивали их высокой зарплатой и трудоустраивали в публичные дома.
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