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12:48

В Госдуме предложили ужесточить наказание за проституцию

власть общество

12:48

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Фото: Москва 24/Роман Балаев

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева изъявила желание увеличить штраф за занятие проституцией, сообщает Агентство "Москва".

"Надо наказывать их, наказывать! Что еще надо сказать? Я бы больше дала штраф. Чтоб они работать пошли, а не занимались этим", – заявила Плетнева, комментируя инициативу общественников исключить занятие проституцией из КоАП.

"Вы бы хотели иметь такую дочь или сына? Я бы не хотела", – добавила парламентарий.

Сейчас занятие проституцией наказывается штрафом от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Российское общественное движение "Форум секс-работников" предложило правительству РФ исключить из КоАП упомянутую статью. Они считают, что эта статья используется для незаконного обогащения и коррупции.

Также, по мнению общественников, статья способствует тому, что полицейские остаются безнаказанными, когда применяют насилие к секс-работникам.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал открытие первого Музея истории проституции с почасовой оплатой на Арбате.

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власть общество

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