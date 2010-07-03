Подозреваемая в сутенерстве и ее жертва оказались гражданками Нигерии

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Жительница Москвы, которая заставляла 17-летнюю дочь заниматься проституцией, оказалась гражданкой Нигерии. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что под подозрение полиции попала 31-летняя безработная гражданка Нигерии Темитопе Годгифт Олувафунмилае. По версии правоохранителей, женщина организовывала занятие проституцией своими соотечественницами с июня 2018 года. Она также принуждала оказывать секс-услуги свою 17-летнюю дочь.

Ранее сообщалось, что 19 марта на улице Булатниковская была задержана женщина 1987 года рождения. Она заставляла дочь заниматься проституцией, а если та отказывалась, подвергала ее физическому и психологическому насилию.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по п. "в", ч.2 ст. 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетних"). Ей грозит до шести лет лишения свободы.

