Милонов прокомментировал открытие Музея истории проституции в Москве

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Москвой 24 оценил сообщение об открытии первого московского Музея истории проституции с почасовой оплатой на Арбате. По его словам, в таком случае заодно "можно открыть музей убийств и насильников", поскольку все остальные тоже будут "иметь право на подобного рода изучение".
Парламентарий также отметил, что имеет значение, в каком ключе будет представлен материал в Музее истории проституции.
"Если все подается так, что к этому остается отношение как к преступлению, что это аморально, то тогда да. Хотя я боюсь, что там будет все окрашено в иные цвета. Если там все будет подано в таком фривольном аспекте, то мы будем иметь основания закрыть этот музей", – подчеркнул депутат.
Ранее стало известно, что открытие первого Музея истории проституции в Москве запланировано на 29 марта. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз, поступивший в редакцию. В новом музее будет представлена коллекция редких гравюр, предметов и фотографий, принадлежащих художнику Валерию Переверзеву. Он же является основателем Музея истории телесных наказаний, расположенного на Старом Арбате. Вход в музей будет стоить 50 рублей, стоимость билета с экскурсией – 100 рублей.
20 марта мужчина прошелся по Третьяковской галерее в одних трусах. Видео этого происшествия попало в Сеть. Пока обнаженный любитель искусства рассматривал картины, его подельник повесил на стену свое собственное произведение.
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