СК завершил расследование уголовного дела о торговле детьми в Красноярске

07:56
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следователи в Красноярске завершили расследование уголовного дела о торговле детьми в отношении суррогатной матери. Об этом в среду, 13 октября, со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Игоря Трунова сообщает ТАСС.
"Уголовное дело в отношении одной из суррогатных матерей выделено в отдельное производство. После ознакомления с материалами потерпевших, обвиняемой и ее защиты дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения", – сказал Трунов, представляющий интересы 20 граждан Китая.
Он также отметил, что после прокуратуры дело направится в суд. Там, по его словам, следствие должно предоставить доказательства, которые будут использованы против остальных фигурантов.
"Приговор в отношении одной суррогатной матери может создать прецедент, в котором следствие и гособвинение будут пытаться закрепить в суде собранные доказательства", – пояснил он.
По данным следователей, в 2019 году 33-летний мужчина и его сообщники подыскивали гражданок России и Казахстана, которые за вознаграждение были готовы родить ребенка и продать его иностранцам. Для этих целей незаконно оформлялись документы, позволяющие мужчине забирать новорожденных детей из роддомов.
В прошлом году женщины родили в роддомах Красноярска детей, получили в ЗАГСе свидетельства о рождении и оформили на подозреваемых доверенность. Всего было установлено 19 таких младенцев, все они помещены в дом малютки.
Всего в уголовном деле девять фигурантов. Директор фирмы, двое его знакомых задержаны и заключены под стражу, супруга предпринимателя помещена под домашний арест.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд продлил арест врачам-репродуктологам и бывшему руководителю столичного медцентра NGC по уголовному делу о торговле детьми от суррогатных матерей.
До этого Следственный комитет предъявил фигурантам обвинение в 11 эпизодах продажи младенцев. Восемь из них уже окончены, а в трех случаях обвиняемые якобы не смогли завершить преступление.
По версии СК, врачи под видом лечения бесплодия незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и за вознаграждение передавали детей покупателям, нарушая основы правопорядка и нравственности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: