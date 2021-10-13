СК завершил расследование уголовного дела о торговле детьми в Красноярске

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи в Красноярске завершили расследование уголовного дела о торговле детьми в отношении суррогатной матери. Об этом в среду, 13 октября, со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Игоря Трунова сообщает ТАСС.

"Уголовное дело в отношении одной из суррогатных матерей выделено в отдельное производство. После ознакомления с материалами потерпевших, обвиняемой и ее защиты дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения", – сказал Трунов, представляющий интересы 20 граждан Китая.

Он также отметил, что после прокуратуры дело направится в суд. Там, по его словам, следствие должно предоставить доказательства, которые будут использованы против остальных фигурантов.

"Приговор в отношении одной суррогатной матери может создать прецедент, в котором следствие и гособвинение будут пытаться закрепить в суде собранные доказательства", – пояснил он.

По данным следователей, в 2019 году 33-летний мужчина и его сообщники подыскивали гражданок России и Казахстана, которые за вознаграждение были готовы родить ребенка и продать его иностранцам. Для этих целей незаконно оформлялись документы, позволяющие мужчине забирать новорожденных детей из роддомов.

В прошлом году женщины родили в роддомах Красноярска детей, получили в ЗАГСе свидетельства о рождении и оформили на подозреваемых доверенность. Всего было установлено 19 таких младенцев, все они помещены в дом малютки.

Всего в уголовном деле девять фигурантов. Директор фирмы, двое его знакомых задержаны и заключены под стражу, супруга предпринимателя помещена под домашний арест.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд продлил арест врачам-репродуктологам и бывшему руководителю столичного медцентра NGC по уголовному делу о торговле детьми от суррогатных матерей.

До этого Следственный комитет предъявил фигурантам обвинение в 11 эпизодах продажи младенцев. Восемь из них уже окончены, а в трех случаях обвиняемые якобы не смогли завершить преступление.

По версии СК, врачи под видом лечения бесплодия незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и за вознаграждение передавали детей покупателям, нарушая основы правопорядка и нравственности.