СК обвинил московских врачей-репродуктологов в 11 эпизодах продажи младенцев

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Следственный комитет предъявил обвинение московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках уголовного дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам. Об этом сообщает ТАСС.
По словам адвоката Игоря Трунова, следствие обвиняет всех фигурантов дела в 11 эпизодах продажи младенцев. Восемь из них уже окончены, а в трех случаях обвиняемые якобы не смогли завершить преступление.
По версии СК, врачи под видом лечения бесплодия незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и за вознаграждение передавали детей покупателям, нарушая основы правопорядка и нравственности.
Ранее четверых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей перевели из СИЗО под домашний арест. Фигуранты были арестованы 15 июля. Их обвинили в торговле детьми, совершенной организованной группой, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия.
По данным следствия, в квартире в одном из поселков Одинцовского городского округа было обнаружено тело новорожденного. Удалось установить, что мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни.
В той же квартире проживали еще трое младенцев, рожденные аналогичным способом. По данным следствия, младенцы жили там, пока их биологические родители оформляли все необходимые документы, в том числе для вывоза их за границу. Они являются гражданами иностранных государств. Детей изъяли и поместили в детскую городскую больницу.
"Московский патруль": фигуранту дела о торговле детьми избрали меру пресечения
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