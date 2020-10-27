В Красноярске женщина продала ребенка за 25 тысяч рублей семейной паре

Фото: СК РФ

Уголовное дело возбудили против 30-летней жительницы Красноярска, которая продала своего ребенка семейной паре за 25 тысяч рублей. Об этом сообщили на официальном сайте СУСК РФ по региону.

Следователи заявили, что женщина договорилась о сделке, когда была беременной. Она нашла семью, готовую взять ребенка на воспитание, через знакомых. После этого она взяла паспорт покупательницы и с помощью него поступила в роддом и родила.

Сообщается, что младенец был передан семье прямо в такси. После этого женщина получила банковский перевод в размере 25 тысяч рублей.

"В настоящее время мальчик изъят из семьи и находится в специализированном доме ребенка", – рассказали в СК РФ.

Уголовное дело возбудили по подпункту "б" пункта "з" части 2-й статьи 127.1 УК РФ ("Купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

Ранее москвичка продала новорожденного ребенка жительнице Краснодарского края. Младенца обнаружили в Анапе. Было возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми".