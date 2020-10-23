В Челябинске мать выкинула ребенка в реку и инсценировала его похищение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Челябинске 24-летняя женщина инсценировала похищение семимесячного ребенка, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В полиции она сообщила, что неизвестные похитили младенца прямо на улице, вырвав переноску из рук. По ее утверждениям, грабители напали на улице Жукова, 52, в Металлургическом районе, и якобы вместе с сыном они забрали деньги, ключи и телефон.

Новость о похищении разлетелась по социальным сетям. Местные жители писали, что женщина якобы приехала в Металлургический район на такси, но ошиблась адресом и вышла не на той улице. Тогда она решила пройти к нужному дому пешком, а на улице Жукова почувствовала, что ее тянут за капюшон и потеряла сознание. Когда она очнулась, ребенка уже не было.

Полицейские оперативно раскрыли похищение. Оказалось, что вся история – выдумка. Мать лишь инсценировала нападение, зная, что ребенка уже нет в живых.

Следствие возбудило уголовное дело об убийстве. Родители позже признались, что ребенок скончался от заболевания, после чего они решили избавиться от тела и сбросили его в реку Миасс.

Пользователи соцсетей утверждают, что женщина жила с сожителем, а отец ребенка был убит в прошлом году. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее суд арестовал жительницу городского округа Пушкино по обвинению в убийстве малолетнего сына. 43-летняя женщина призналась в содеянном, но не смогла объяснить мотив своих действий.

