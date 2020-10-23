В Челябинске мать выкинула ребенка в реку и инсценировала его похищение

10:29
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Челябинске 24-летняя женщина инсценировала похищение семимесячного ребенка, сообщает сайт "Комсомольской правды".
В полиции она сообщила, что неизвестные похитили младенца прямо на улице, вырвав переноску из рук. По ее утверждениям, грабители напали на улице Жукова, 52, в Металлургическом районе, и якобы вместе с сыном они забрали деньги, ключи и телефон.
Новость о похищении разлетелась по социальным сетям. Местные жители писали, что женщина якобы приехала в Металлургический район на такси, но ошиблась адресом и вышла не на той улице. Тогда она решила пройти к нужному дому пешком, а на улице Жукова почувствовала, что ее тянут за капюшон и потеряла сознание. Когда она очнулась, ребенка уже не было.
Полицейские оперативно раскрыли похищение. Оказалось, что вся история – выдумка. Мать лишь инсценировала нападение, зная, что ребенка уже нет в живых.
Следствие возбудило уголовное дело об убийстве. Родители позже признались, что ребенок скончался от заболевания, после чего они решили избавиться от тела и сбросили его в реку Миасс.
Пользователи соцсетей утверждают, что женщина жила с сожителем, а отец ребенка был убит в прошлом году. Официального подтверждения этой информации нет.
Ранее суд арестовал жительницу городского округа Пушкино по обвинению в убийстве малолетнего сына. 43-летняя женщина призналась в содеянном, но не смогла объяснить мотив своих действий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: