Житель Кубани убил полуторамесячного ребенка, ударив головой о стену

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель Кубани ударил головой о стену полуторамесячного сына и зарезал кухонным ножом его мать. Мужчина задержан, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Уточняется, что конфликт между обвиняемым и его сожительницей возник во время распития спиртных напитков. Женщина упрекнула его в том, что он не работает, после чего мужчина убил ребенка и мать. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"Ребенка он взял за ногу и ударил о стену. Полуторамесячный младенец скончался. Своей сожительнице он нанес в спину колото-резаные раны, из-за которых она умерла на месте", – сообщили в ведомстве.

Прокуратура выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее СК сообщил, что 11 октября 43-летняя женщина убила сына в своей квартире. Тело ребенка обнаружил отец. Женщина не смогла объяснить причину убийства.