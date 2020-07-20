В Подмосковье арестовали мужчину, подозреваемого в систематическом истязании пасынка

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Мужчина, подозреваемый в систематическом истязании двухлетнего пасынка, арестован в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы регионального управления СК РФ Ольгу Врадий.

"По ходатайству следователя следственного отдела по Дмитрову ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 22-летнего мужчины, подозреваемого в истязании двухлетнего пасынка, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила Врадий.

Она добавила, что в ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Ранее был проведен допрос подозреваемого. Врадий отметила, что в ходе него мужчина признался, что истязал ребенка из-за неприязни к нему.

Она сообщила, что в настоящий момент потерпевший находится в больнице. Впоследствии будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести вреда, причиненного ребенку.

Кроме того, следователями осуществляется комплекс действий, направленный на установление причин, условий и обстоятельств, которые привели к совершенному преступлению. Также был опрошен ряд свидетелей.

Расследование дела находится на контроле прокуратуры Московской области. Кроме того, уголовное дело было возбуждено в отношении матери ребенка по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Ранее стало известно, что мужчина, истязавший двухлетнего пасынка, был задержан следователями. По предварительным данным, он наносил ребенку телесные повреждения с 1 по 18 июля. Его со следами истязаний обнаружили рядом с КПП одного из поселков в Дмитровском городском округе.

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила, что судьба потерпевшего будет зависеть от результатов расследования и последующего решения органов опеки.