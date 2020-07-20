В Дмитрове задержали истязавшего двухлетнего ребенка отчима

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Следственный комитет (СК) по Московской области задержал 22-летнего мужчину, подозреваемого в истязании двухлетнего пасынка.

По предварительным данным, в период времени с 1 по 18 июля отчим систематически причинял ребенку телесные повреждения. На допросе подозреваемый заявил, что совершил преступление из-за неприязненного отношения к мальчику. Возбуждено уголовное дело.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что жизни мальчика ничего не угрожает, а его дальнейшая судьба будет зависеть от результатов предварительного расследования и последующего решения органов опеки.

По ее словам, правоохранительные органы разыскивают родственников. Ближайшее время ребенок проведет в больнице под наблюдением врачей, передает Агентство "Москва". "Мальчик активный, бегает, играет", – приводит слова Мишоновой ее пресс-служба.

Двухлетний мальчик с видимыми телесными повреждениями был обнаружении рядом с КПП одного из поселков в Дмитровском городском округе. Полицейские установили мать ребенка – 29-летнюю уроженку Тульской области и ее сожителя из Саратовской области.

Ранее следователи начали проверку после того, как в Дмитрове семилетний ребенок нанес ножевое ранение своему отцу. По версии СК, 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал избивать и душить 37-летнюю жену. На крики женщины о помощи прибежал их сын.