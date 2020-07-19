Прокуратура изучит обстоятельства избиения мужчиной пасынка в Московской области

Фото: скриншот видео эфира телеканала Москва 24

Прокуратура Подмосковья начала проверку в связи с избиением малолетнего ребенка в Дмитрове, приводит РИА Новости заявление пресс-службы ведомства.

До этого региональный главк СК РФ заявлял, что следователи задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в систематическом истязании двухлетнего пасынка. Как установили следователи, подозреваемый наносил побои ребенку с 1 по 18 июля. Он бил его по лицу, туловищу и голове.

В ходе допроса стало известно, что задержанный делал это из-за неприязненного отношения к мальчику.

15 июля сообщалось, что в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в истязании ребенка. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.