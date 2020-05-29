Под Краснодаром годовалый ребенок умер от побоев

13:19
Фото: depositphotos/blinow61
В Краснодарском крае годовалый ребенок умер от побоев. В нанесении травм обвиняют мать мальчика и ее сожителя, сообщает "Газета.ру".
По данным следствия, инцидент произошел в марте. Ребенок упал с дивана и начал плакать. В это время его 27-летняя мать вместо того, чтобы успокоить сына, ударила его ногой. В результате мальчик получил перелом ноги.
Предполагается, что избиения впоследствии повторились еще раз. В Следственном комитете по региону сообщили, что в очередной раз малыш своим плачем помешал отдыху сожителя, который несколько раз ударил ребенка металлической толкушкой в голову. Подключилась к наказанию и мать – она ударила сына деревянной палкой.
Испугавшись, что ребенок не подает признаков жизни, они вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть мальчика.
Мужчину и женщину задержали. В настоящее время им предъявлено обвинение. Фигуранты дела находятся под стражей.
Ранее сообщалось о том, что подростка из-под Красноярска признали виновным в убийстве ребенка. По данным следствия, 17-летний подросток отвел 9-летнего мальчика в безлюдное место и, сильно избив его, оставил на месте преступления без возможности быть обнаруженным. От полученных травм мальчик скончался.
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