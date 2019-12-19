Подростка из-под Красноярска признали виновным в убийстве ребенка

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Подростку из Красноярского края вынесли приговор по делу об убийстве ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 17-летний подросток отвел 9-летнего мальчика в безлюдное место и сильно избил его и оставил на месте преступления без возможности быть обнаруженным. Инцидент случился в июне 2018 года в деревне Лопатино Березовского района.

Отмечается, что от полученных травм мальчик скончался. Подростка же признали виновным в убийстве малолетнего. Он получил 5,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в воспитательной колонии.

Ранее подросток пытался на санках вывезти труп из города под Саратовом. Он до смерти избил знакомого, после чего решил избавиться от тела.