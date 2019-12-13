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Происшествия

16:48

Подросток пытался на санках вывезти труп из города под Саратовом

происшествия криминал

Фото: depositphotos/blinow61

В Саратовской области правоохранители задержали подростка, который пытался вывезти на санках труп за пределы города. Об этом сообщается на сайте Следственного управления регионального СК России.

Инцидент произошел 9 декабря в городе Вольске. По версии следствия, 17-летний юноша распивал алкоголь вместе со своим отцом и 39-летним местным жителем. После этого родитель отправился спать, а подросток продолжил выпивать с гостем.

После между ними завязалась ссора из-за того, что мужчина обутым вошел в дом. В результате парень толкнул гостя и избил кулаком по лицу. Кроме того, он наносил удары ногами. Пострадавший от полученных травм скончался.

В итоге забивший насмерть человека подросток решил избавиться от тела и вместе с отцом на санках попытался вывезти труп в безлюдное место на окраине города. Однако сделать этого не удалось – подозрительные действия заметил местный житель и сообщил в полицию.

Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего по неосторожности. Отмечается, что юноша полностью признал свою вину. В настоящее время его заключили под стражу.

Ранее тело девочки обнаружили в гараже в Саратовской области. Подозреваемый был задержан. В отношении него местные жители чуть не устроили самосуд.

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