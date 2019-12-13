Следствие просит арестовать подозреваемого в убийстве студентки РУДН

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Следствие просит арестовать подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета по городу.

На допросе 23-летний задержанный дал признательные показания и пояснил, что задушил девушку в ходе конфликта.

Тело девушки 1998 года рождения, завернутое в одеяло, нашли в квартире на улице Академика Виноградова. Убитой оказалась студентка филологического факультета РУДН.

В вузе обещали оказать помощь семье девушки, которая училась на четвертом курсе, изучала французский, английский и немецкий языки.