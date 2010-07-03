Суд арестовал подозреваемого в убийстве собственной сестры в ТиНАО

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Щербинский районный суд Москвы заключил под стражу подозреваемого в убийстве собственной сестры в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Леонида Грейсера арестовали до 9 февраля 2020 года. Отмечается, что во время заседания подозреваемый попытался убежать через потолок, выбравшись из клетки. Его успели схватить за ноги и с помощью электрошокеров вернули обратно.

В понедельник, 9 декабря, в подъезде дома на улице Самуила Маршака было обнаружено тело 21-летней девушки с множественными ножевыми ранениями.

По подозрению в убийстве был задержан 18-летний брат погибшей. В его квартире полицейские нашли курительные смеси. По предварительным данным, в момент совершения преступления юноша находился в состоянии наркотического опьянения.

