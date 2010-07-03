Молодой человек в столице заявил в полицию об изнасиловании таксистом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители проверяют информацию об изнасиловании молодого человека водителем такси. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 8 декабря в полицию обратился 18-летний приезжий из Орска, работающий одном из салонов сотовой связи в Москве. Заявитель рассказал, что находился в баре на Покровском бульваре, а затем сел в такси.

"За рулем сидел упитанный мужчина кавказской наружности. По пути парень уснул, а проснулся от того, что водитель стал снимать с него штаны, а затем посадил себе на колени и совершил насильственный половой акт. Затем водитель высадил молодого человека из машины и уехал", – сказал источник.

Молодой человек отметил, что в такси остались его документы, смартфон и банковские карты.

Как сообщается, после дачи объяснений молодой человек отказался писать заявление, сославшись на плохое самочувствие. Он пообещал сделать это на следующий день.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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