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Москва 24

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Происшествия

12:47

Молодой человек в столице заявил в полицию об изнасиловании таксистом

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители проверяют информацию об изнасиловании молодого человека водителем такси. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 8 декабря в полицию обратился 18-летний приезжий из Орска, работающий одном из салонов сотовой связи в Москве. Заявитель рассказал, что находился в баре на Покровском бульваре, а затем сел в такси.

"За рулем сидел упитанный мужчина кавказской наружности. По пути парень уснул, а проснулся от того, что водитель стал снимать с него штаны, а затем посадил себе на колени и совершил насильственный половой акт. Затем водитель высадил молодого человека из машины и уехал", – сказал источник.

Молодой человек отметил, что в такси остались его документы, смартфон и банковские карты.

Как сообщается, после дачи объяснений молодой человек отказался писать заявление, сославшись на плохое самочувствие. Он пообещал сделать это на следующий день.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в городском округе Щелково задержали тренера по легкой атлетике за совершение преступления против половой неприкосновенности девочки. Задержанного допросили, назначено проведение различных экспертиз.

50-летнего москвича обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними. По версии следствия, он 2,5 года вел интимную переписку с подростками в интернете.

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