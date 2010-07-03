В Подмосковье тренера обвинили в развращении девочки

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В городском округе Щелково задержали тренера по легкой атлетике за совершение преступления против половой неприкосновенности девочки, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Подмосковью.

Задержанного уже допросили, назначено проведение различных экспертиз. Завтра по ходатайству следствия суд изберет в отношении обвиняемого меру пресечения.

По данным следствия, обвиняемый неоднократно после тренировок по легкой атлетике совершал в спортзале развратные действий в отношении восьмилетнего ребенка.

Девочка рассказала о происходящем родителям, и они незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

Ранее 50-летнего москвича обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними. По версии следствия, он 2,5 года вел интимную переписку с подростками в интернете.