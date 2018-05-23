Арест обвиняемого в убийстве студентки доцента СПбГУ. Что известно

Доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявлено обвинение в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга по делу об убийстве аспирантки. Он будет заключен под стражу на два месяца. Соколов не впервые оказывается в поле зрения СМИ. В 2018 году сообщалось, что другая студентка написала заявление в полицию, пожаловавшись, что мужчина истязал ее. Разбираемся в произошедшей трагедии.

"Женское тело, голова и окровавленная пила"

Олег Соколов на заседании суда. Фото: ТАСС/Петр Ковалев

9 ноября из реки Мойки в центре Санкт-Петербурга вытащили мужчину. В его рюкзаке обнаружили страшную находку: две отрубленные женские руки, а также травматический пистолет. Переохладившегося в воде человека доставили в больницу, им оказался 63-летний доцент СПбГУ, известный историк Олег Соколов. После этого правоохранители провели обыск квартиры преподавателя, где обнаружили "женское тело, голову и окровавленную пилу".

Олег Соколов – кандидат исторических наук и специалист по военной истории Франции. Он родился в 1956 году в Ленинграде. В 2000 году стал доцентом кафедры истории Нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета. Вел постоянную научно-исследовательскую работу в области исследования военной истории России и Европы XV–XIX веков. Является автором более 30 научных работ. Соколов также считается одним из основоположников движения исторической реконструкции в России.



Жертвой Соколова стала молодая аспирантка его же вуза – 24-летняя Анастасия Ещенко. Девушка была выпускницей исторического факультета СПбГУ. Позднее она поступила туда же в аспирантуру, где изучала историю Нового и новейшего времени.

По свидетельствам друзей аспирантки, она состояла в любовных отношениях с Соколовым. Более того, они жили вместе в его квартире на набережной Мойки, где потом и было обнаружено изуродованное тело Анастасии.

Романтические отношения преподавателя и аспирантки, по словам однокурсников девушки, не были секретом для окружающих. При этом сам историк до встречи с Анастасией был женат и воспитывал в браке двоих детей.

Брат убитой аспирантки СПбГУ Сергей Ещенко рассказал, что общался с сестрой незадолго до ее смерти. По его словам, Анастасия позвонила ему в слезах в ночь с 7 на 8 ноября и пожаловалась, что сожитель ударил ее. Она якобы собиралась пойти к знакомым на день рождения, но эта идея не понравилось Соколову.

"Он стал ее оскорблять и говорить, что она неблагодарная, и он ее ударил. Она ушла из дома. Она позвонила мне, сказала, что ей, кроме меня, позвонить некому", – вспоминает Сергей.





Сергей Ещенко брат Анастасии Ещенко Мы с ней стали разговаривать. Я ее просил, чтобы она ушла. Но она сказала, что ей надо еще вернуться туда за вещами. Она планировала в общаге остановиться. Потом она мне сказала, что с ней все нормально будет.

В свою очередь, сосед Соколова сообщил журналистам подробности о том, как доцент СПбГУ избавлялся от убитой девушки. По его словам, примерно в 4 часа ночи мужчина начал выносить какие-то части тела жертвы. Однако, будучи нетрезвым, во время очередной ходки упал в реку. Ему помог выбраться один из прохожих, в этот момент и обнаружилась страшная находка.

К слову, отец убитой девушки Олег Ещенко лично не знал сожителя дочери и не слышал от нее жалоб в адрес Соколова.

"Я знал его только заочно. Но Настя о нем ничего плохого никогда не говорила. Поэтому то, что случилось, нас повергло в шок", – пояснил он.



Олег Соколов и Анастасия Ещенко. Фото: соцсети

Мать Анастасии, которая сама является сотрудницей МВД, также рассказала, что дочь не знакомила семью с Соколовым. По ее словам, у девушки было много планов, в том числе она мечтала преподавать в университете.





Галина Ещенко мать Анастасии Ещенко В день убийства она была в архиве, работала, готовилась по диссертации. Сейчас этого нет. Душу растоптали, тело растерзали, моя задача как матери достойно похоронить своего ребенка и похоронить ее светлую память.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Сам историк написал явку с повинной и раскаялся в содеянном. По словам его адвоката Александра Почуева, Соколов в момент преступления мог находиться в "состоянии патологического опьянения или аффекта". Если статью, по которой проходит Соколов, получится переквалифицировать на убийство в состоянии аффекта, возможное наказание для подозреваемого минимизируют.



Сотрудники поисково-спасательной службы участвуют в следственных действиях на реке Мойке в Санкт-Петербурге. Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

На суде Соколов заявил, что совершил преступление на почве личного конфликта.

"В последнее время страшная реакция на моих детей. Она при их упоминании начинала беситься. Дальше мы потеряли контроль", – рассказал доцент СПбГУ.





Олег Соколов доцент СПбГУ Я такого потока агрессии еще никогда не видел. Нападение с ножом – это что-то невообразимое. Никогда такого не случалась. Не понимаю. Девушка, которая казалась мне идеалом, превратилась во что-то невообразимое.

Он также сообщил, как именно убил Ещенко: выстрелил в нее из обреза мелкокалиберной винтовки четыре раза. К тому же мужчина согласился с ходатайством следствия о заключении его под стражу. "Ходатайство следователя является справедливым. Я согласен. Я раскаиваюсь", – сказал он.

Защита планировала добиваться для Соколова в качестве меры пресечения домашний арест. Однако Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил отправить доцента в СИЗО на два месяца.

"Суд постановил Соколову Олегу Валерьевичу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 8 января 2020 года", – сообщила судья Юлия Максименко.

В СПбГУ уже заявили, что университет прекращает трудовые отношения с Соколовым.

"Он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями. Университет шокирован этим чудовищным преступлением. Все обстоятельства трагедии установит следствие", – рассказали в вузе.

Кроме того, в СПбГУ подчеркнули, что студенты ранее не жаловались руководству университета на грубое отношение и рукоприкладство со стороны доцента.

"В ходе анонимных опросов студентов, которые проводятся в СПбГУ для оценки качества образования, Олег Соколов регулярно получал положительные характеристики", – заключили в университете.

Угрожал с утюгом?

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов участвует в реконструкции боевых действий. Фото: ТАСС/AP Photo/Dmitri Lovetsky

В 2018 году СМИ сообщали, что Соколова уже обвиняли в рукоприкладстве. Заявление от одной из студенток в правоохранительные органы поступило еще в 2008 году. В нем говорится, что мужчина якобы избил девушку, с которой находился в романтических отношениях, а также угрожал ей горячим утюгом. Однако до судебного разбирательства тогда дело так и не дошло.

"Соколов ударил меня по лицу и в живот, после чего привязал к стулу мои руки и ноги... Из комнаты он вернулся с утюгом и на моих глазах включил его в розетку. Когда утюг нагрелся, он поднес его к моему лицу, так что я ощущала исходящий от него жар, и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь. После чего стал методично избивать меня по лицу, голове, наносил удары в грудь и живот. На все мои мольбы остановиться и одуматься, он только еще сильнее бил меня и угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке", – говорится в заявлении девушки, распространенном в СМИ.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод считает, что если бы правоохранительные органы отреагировали на крик о помощи студентки в 2008 году, то, возможно, удалось бы предотвратить трагедию с Анастасией Ещенко.



Анастасия Ещенко. Фото: соцсети

"К сожалению, это общая беда нашей правоохранительной системы, которая очень слабо реагирует на обращение граждан, ограничиваясь отписками, и в целом не внимает этим тревожным сигналам. Вполне вероятно, что не придали этому значения потому, что знали этого человека как публичного, с определенным статусом в научном сообществе, в вузовских кругах", – пояснил правозащитник Москве 24.





Александр Брод член СПЧ Я считаю, что это поле для деятельности органов прокуратуры, чтобы провести проверку, куда обращалась потерпевшая студентка, почему правоохранительные органы не отреагировали на столь вопиющий сигнал, в целом руководству МВД стоит подумать над совершенствованием работы с письмами граждан, с обращениями, с приемом граждан.

В свою очередь, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала Москве 24, что, по ее мнению, также стоит вновь поднять вопрос о законопроекте по профилактике домашнего насилия.

"Он уже разработан и проходит согласование, в том числе сотрудники нашего аппарата входят в состав рабочей группы Совета Федерации, которая занимается разработкой проекта. Авторы затем должны собрать все замечания и предложения, учесть, если они считают их разумными, и доработать проект", – отметила омбудсмен.

Кроме того, Москалькова пояснила, что такой закон нужен, но "очень важно определить его содержание".

"Чтобы найти компромисс между сохранением личного пространства семьи, а с другой стороны – иметь рычаги, чтобы применить превентивные меры, предупреждающие такие трагические последствия", – заключила она.