Преподаватель СПбГУ Олег Соколов признался в убийстве

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Следователи допросили преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза.

Как рассказал его адвокат Александр Почуев, подзащитный "придерживается признательной позиции", передает ТАСС.

Представитель защиты уточнил, что обвинение пока не предъявлено. По его словам, скорее всего, это сделают в понедельник, 11 ноября.

"Показаний для госпитализации нет. Сейчас он будет находиться в изоляторе временного содержания", – отметил адвокат.

Октябрьский районный суд Петербурга назначил заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте подозреваемого. Оно запланировано на 11 ноября.

Соколова вытащили из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли две женские руки и пистолет, 9 ноября. Во время обысков в квартире были найдены и другие фрагменты тела. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", а сам Соколов оформил явку с повинной.

Источники в СМИ сообщают, что жертвой доцента стала его выпускница Анастасия Ещенко, с которой они сожительствовали и писали совместные научные работы. Она также была дочерью сотрудницы МВД и сестрой экс-вратаря молодежной сборной России по футболу. Девушка приехала в Петербург из Краснодарского края и окончила СПбГУ три года назад, после чего поступила в аспирантуру.

Источник агентства в следственных органах добавил, что преподаватель застрелил Ещенко из обреза 7 ноября. По предварительным данным, это случилось во время ссоры.

Мать убитой сейчас в Петербурге, туда же выехал отец. В скором времени следователи намерены провести опознание погибшей, но пока поиск фрагментов останков девушки в реке продолжается.