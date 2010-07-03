Предполагаемого убийцу школьницы в Майкопе вычислили по биллинговой информации

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Предполагаемого убийцу школьницы в Майкопе вычислили за счет анализа большого объема биллинговой информации и детализации телефонных соединений ранее судимых граждан. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на СУСК по республике Адыгея.

16-летняя школьница бесследно исчезла 24 мая нынешнего года. Она вышла из майкопского лицея № 34 в районе 11:10, но домой так и не дошла. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Следствию удалось установить личность 47-летнего местного жителя, которого ранее уже судили за похожее по криминалистическим характеристикам преступление. Мужчина признался в убийстве девочки под давлением улик.

"Сотрудники уголовного розыска организовали оперативно-разыскные мероприятия, направленные на проверку алиби данного мужчины, его круга общения, и после получения всех необходимых сведений он был задержан", – заявили в СУСК.

В ходе следствия мужчина рассказал, что напал на девушку на правом берегу реки Белой в Майкопе и указал на место захоронения несовершеннолетней.

В конце октября произошло убийство ребенка в Нарьян-Маре. 36-летний мужчина пришел в детский сад во время тихого часа в состоянии алкогольного опьянения и смертельно ранил одного из спящих мальчиков в шею.