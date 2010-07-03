Убитая в Нижнем Новгороде беременная женщина сама пустила преступников в квартиру

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Убитая в Нижнем Новгороде женщина была беременна двойней, знала напавших на нее мужчин и сама пустила их в свою квартиру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Следователи считают, что утром в субботу, 2 ноября, пьяные мужчины поссорились с беременной женщиной и убили ее. Затем они подожгли квартиру и скрылись. В понедельник подозреваемых задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

В полиции отмечают, что женщина стояла на учете у нарколога и была судима за кражу. Своих убийц она пустила в квартиру сама, поскольку хорошо их знала. Мужчины употребляли наркотики, вели асоциальный образ жизни.

Ранее Следственный комитет РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу опубликовал кадры нападения на детский сад в Нарьян-Маре. Подозреваемому 36-летнему неработающему местному жителю предъявили обвинение в убийстве.

